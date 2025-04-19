Террорист Сенцов: Русские должны признать свое поражение

В нынешнем виде Россия не должна существовать. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, которое публикует антироссийское пропагандистское издание «Новое время», заявил осужденный в РФ за терроризм и вернувшийся на Украину по обмену Олег Сенцов, воюющий сейчас в составе ВСУ.