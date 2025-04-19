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Политнавигатор

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Террорист Сенцов: Русские должны признать свое поражение

Террорист Сенцов: Русские должны признать свое поражение

В нынешнем виде Россия не должна существовать. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, которое публикует антироссийское пропагандистское издание «Новое время», заявил осужденный в РФ за терроризм и вернувшийся на Украину по обмену Олег Сенцов, воюющий сейчас в составе ВСУ.

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Комментарии
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Eduard
Помните депутата России Червонеко которого на третий день в Киеве пристрелили? Там таких сотни эпизодов!
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14 час.
Eduard
В России переворотов не было и у соседей не поднимала.А вот вы скакали еа Майдане,как придурки!
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14 час.
Игорь
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4 час.
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