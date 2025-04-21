Новый дизайн камеры iPhone 17 Pro подтверждают свежие изображения защитных чехлов

Производители аксессуаров уже начали выпускать чехлы для iPhone 17 Pro. Согласно изображениям, опубликованным инсайдером Majin Bu в социальной сети X, задняя панель устройства получит горизонтальный модуль камеры, что отличает его от предыдущих моделей.
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