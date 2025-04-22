«Ленин жил...»: и спустя 155 лет со дня рождения идут споры о фигуре Ильича и его роли в истории страны

Сегодня 155 лет со дня рождения человека, имя которого неразрывно связано с историей нашей страны и роль которого в этой истории и многие десятилетия спустя после его смерти продолжает обсуждаться – порой с «копьеломанием» и прочими атрибутами горячих споров.