«Ленин жил...»: и спустя 155 лет со дня рождения идут споры о фигуре Ильича и его роли в истории страны

Сегодня 155 лет со дня рождения человека, имя которого неразрывно связано с историей нашей страны и роль которого в этой истории и многие десятилетия спустя после его смерти продолжает обсуждаться – порой с «копьеломанием» и прочими атрибутами горячих споров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии