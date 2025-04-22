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«Ленин жил...»: и спустя 155 лет со дня рождения идут споры о фигуре Ильича и его роли в истории страны

«Ленин жил...»: и спустя 155 лет со дня рождения идут споры о фигуре Ильича и его роли в истории страны

Сегодня 155 лет со дня рождения человека, имя которого неразрывно связано с историей нашей страны и роль которого в этой истории и многие десятилетия спустя после его смерти продолжает обсуждаться – порой с «копьеломанием» и прочими атрибутами горячих споров.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Да,на праздники стыдливо всячески драпируют мавзолей.И похоже придумывают всяческие отговорки.А вот многомилиардный Ельцин центр процветает и в Москве был открыт филиал.Значит и там будут праздники для иностранцев,с рестораными тарелками и стаканами.https://rutube.ru/video/72950f66fa6a793b79e5ac3295dcbd7b/?t=17&amp;r=plwd
Ельцин центр в Москве, а что вы делаете🤔
RUTUBE
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