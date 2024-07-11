Два астронавта NASA застряли в космосе

Двум астронавтам NASA на борту проблемной капсулы Starliner компании Boeing, возможно, придется оставаться в космосе до середины августа, поскольку инженеры продолжают решать технические проблемы, которые помешали их возвращению в июне.
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