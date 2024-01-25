Глава ОВА Ким: в Николаевской области повредили объект инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры Николаевской области пострадал при атаке вечером 24 января. Три населенных пункта остались без электричества, сообщил в своем Telegram-канале председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
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