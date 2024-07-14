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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родри – лучший игрок Евро-2024. До старта турнира главным фаворитом котировался Мбаппе

Родри признан лучшим игроком Евро-2024. До старта турнира букмекерским фаворитом на это звание котировался Килиан Мбаппе (7.

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