Столтенберг призвал к временной демилитаризации НАТО ради Украины

Члены Североатлантического альянса должны пойти на временную демилитаризацию - отправить Украине все имеющиеся у них свободное оружие и снаряды, а если их нет, то боеприпасы нужно поискать поглубже на своих складах.
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