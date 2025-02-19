Трамп-младший — о Китае: не стоит тыкать дракона в глаз без необходимости

Сын американского президента Дональд Трамп-младший призвал не допустить войны между США и Китаем. В статье для консервативного новостного сайта Human Events он выразил мнение, американские власти должны быть готовыми к вызовам со стороны Китая, при этом быть открытыми к переговорам с Пекином.
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