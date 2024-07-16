Болевые точки маркетплейсов: пути решения

Электронная коммерция, как живой организм, постоянно движется и меняется. Интернет-площадкам (маркетплейсы, агрегаторы и другие онлайн-платформы) необходимо держать руку на пульсе и постоянно внедрять новинки в сервис, чтобы продавцы продавали, а покупатели - покупали больше.