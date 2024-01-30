Эксперты назвали главные препятствия для торговли России с Индией

Одним из главных препятствий для развития торгово-экономического сотрудничества России и Индии является торговый дисбаланс, вызванный переизбытком накопленных Москвой рупий, считают аналитики Российского совета по международным делам.
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