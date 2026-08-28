Галактики могут «имитировать» следы темной материи в звездных потоках

Звездные потоки — вытянутые цепочки звезд, которые возникают после разрушения шаровых скоплений или карликовых галактик, а теперь продолжают обращаться вокруг центра галактики, постепенно вытягиваясь вдоль орбиты под действием приливных сил.
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