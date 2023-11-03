Экс-чиновник ООН Мохаибер: в действиях Израиля имеются элементы геноцида

Действия израильской стороны в секторе Газа подходят под определения понятия геноцид. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал бывший директор нью-йоркского офиса верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер.
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