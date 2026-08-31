Константин Белов описал влияние консолидации на ретейл в России

Аналитики из «Синары» и «Т-Инвестиций» обсуждают текущие тенденции в розничной торговле. Консолидация рынка, рост на 8–9% и изменения в рекомендациях по акциям X5 и «Магнита» влияют на поведение потребителей и стратегии ретейлеров.
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