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Царьград

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Константин Белов описал влияние консолидации на ретейл в России

Константин Белов описал влияние консолидации на ретейл в России

Аналитики из «Синары» и «Т-Инвестиций» обсуждают текущие тенденции в розничной торговле. Консолидация рынка, рост на 8–9% и изменения в рекомендациях по акциям X5 и «Магнита» влияют на поведение потребителей и стратегии ретейлеров.

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