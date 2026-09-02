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После иранских ударов горят военные базы США в Бахрейне и Иордании

После иранских ударов горят военные базы США в Бахрейне и Иордании

Армия Ирана ответили на американские атаки. Стало известно о том, что вечером во вторник, а также в ночь среду она нанесла массированный удар беспилотниками по военным объектам США на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне.

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