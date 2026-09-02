После иранских ударов горят военные базы США в Бахрейне и Иордании

Армия Ирана ответили на американские атаки. Стало известно о том, что вечером во вторник, а также в ночь среду она нанесла массированный удар беспилотниками по военным объектам США на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Украина практичес...
- ИМ Зеленский пригроз...
- НН Брюссель отклонил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым