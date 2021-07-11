Славянская доктрина

5 475 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Санкт-Петербург 🏙 Прогулка по достопримечательностям города.Дело ГИБДД: корру...
  • Юрий Ильинов
    📆 23.07.2021 . Карта дня - 2 пентаклей . Появление карты означает мелочную суету дня, сутолоку по пустяковым вопроса...Открытия, неугодн...
  • Юрий Ильинов
    Озарение, 2-I-9 Теперь совершается великое понимание явления горнего Учения. Хорошо понять владение вещами без чувств...Захватывающие заг...

Гороскоп на 13 июля

Гороскоп на 13 июля

Гороскоп на 13 июля 2021 Овен 13 июля Овну понадобится четкий план действий, чтобы воплотить в работу все задуманное.

Вернуться к статье
31
Обсудить
Юрий Ильинов
Грани Агни Йоги 1968 г. 046. (Янв. 29). Люди, сужденные срокам, связаны не только с планетными событиями, но и с состоянием пространства и планетными токами. Их аппарат реагирует на пространственную ноту. Нельзя эти реакции относить на счет собственных переживаний. Арфа духа ответно реагирует на все. Неизбежны отягощения и приступы тоски. Только незнающие могут думать, что утончение и озарение сопровождаются всегда лишь приятными и радостными эмоциями. Восприятия двуполюсны. Познающий Свет видит и ощущает ужас распущенной тьмы. Правильно вспомнили слова: «Ибо во многом познании много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Если здесь победно не пройти через волны мрака, то как же пройти через них в Мире Надземном? Учитель всегда готов помочь, но надо иметь то, к чему можно было бы приложить. Кроме того, через неизбежное неизбежно надо пройти. Сгущены тучи, но не мрак впереди.
Юрий Ильинов
Президент Аргентины Хуан Перрон и его вторая жена Эвита, 1946 год. Для народа она Эвита, ′′ ангел безымянных ", сельчан и слуг. Мария Ева Дуарте, жена президента Аргентины Хуана Доминго Перона, скончалась в возрасте 33 лет, 26 июля 1952 года. Когда ее тело подвергалось богослужению в здании союза, паломники, число которых превысило 3 миллион человек, две недели стекались на богослужение, чтобы выразить соболезнования. Женщины и труженики носили на плечах ее гроб, посвящённый таким почестям, а иначе только главе государства.
Юрий Ильинов
В составе Млечного пути на данном этапе, насчитано более двухсот миллиардов звезд... И это только Млечного пути... одной и небольшой нашей галактики... Галактик же на данный момент в видимой части Вселенной насчитывается до двух триллионов... Вдумайтесь в количество звёзд в них и планет, а теперь подумайте о том, существует ли жизнь ещё где-то, прежде чем опровергать... В Библии Иисус сказал - "У моего Отца много обителей небесных и детей на них больше чем песчинок на этом берегу".. https://www.facebook.com/bykov.rezerv/videos/311077847420410

Картина дня

наверх