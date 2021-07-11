Славянская доктринаДом/ДачаГороскоп на 13 июля Гороскоп на 13 июля 2021 Овен 13 июля Овну понадобится четкий план действий, чтобы воплотить в работу все задуманное.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновГрани Агни Йоги 1968 г. 046. (Янв. 29). Люди, сужденные срокам, связаны не только с планетными событиями, но и с состоянием пространства и планетными токами. Их аппарат реагирует на пространственную ноту. Нельзя эти реакции относить на счет собственных переживаний. Арфа духа ответно реагирует на все. Неизбежны отягощения и приступы тоски. Только незнающие могут думать, что утончение и озарение сопровождаются всегда лишь приятными и радостными эмоциями. Восприятия двуполюсны. Познающий Свет видит и ощущает ужас распущенной тьмы. Правильно вспомнили слова: «Ибо во многом познании много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Если здесь победно не пройти через волны мрака, то как же пройти через них в Мире Надземном? Учитель всегда готов помочь, но надо иметь то, к чему можно было бы приложить. Кроме того, через неизбежное неизбежно надо пройти. Сгущены тучи, но не мрак впереди.Юрий ИльиновПрезидент Аргентины Хуан Перрон и его вторая жена Эвита, 1946 год. Для народа она Эвита, ′′ ангел безымянных ", сельчан и слуг. Мария Ева Дуарте, жена президента Аргентины Хуана Доминго Перона, скончалась в возрасте 33 лет, 26 июля 1952 года. Когда ее тело подвергалось богослужению в здании союза, паломники, число которых превысило 3 миллион человек, две недели стекались на богослужение, чтобы выразить соболезнования. Женщины и труженики носили на плечах ее гроб, посвящённый таким почестям, а иначе только главе государства.Юрий ИльиновВ составе Млечного пути на данном этапе, насчитано более двухсот миллиардов звезд... И это только Млечного пути... одной и небольшой нашей галактики... Галактик же на данный момент в видимой части Вселенной насчитывается до двух триллионов... Вдумайтесь в количество звёзд в них и планет, а теперь подумайте о том, существует ли жизнь ещё где-то, прежде чем опровергать... В Библии Иисус сказал - "У моего Отца много обителей небесных и детей на них больше чем песчинок на этом берегу".. https://www.facebook.com/bykov.rezerv/videos/311077847420410Комментировать
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