Идет расследование вечеринки, где были Соболенко, Андреева и другие звёзды тенниса

ITIA проверяет вечеринку букмекера DraftKings перед US Open с участием топ-теннисистов. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) начало проверку в связи с появлением ряда профессиональных игроков на вечеринке, организованной букмекерской компанией DraftKings накануне старта Открытого чемпионата США.
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