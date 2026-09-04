Идет расследование вечеринки, где были Соболенко, Андреева и другие звёзды тенниса

ITIA проверяет вечеринку букмекера DraftKings перед US Open с участием топ-теннисистов. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) начало проверку в связи с появлением ряда профессиональных игроков на вечеринке, организованной букмекерской компанией DraftKings накануне старта Открытого чемпионата США.