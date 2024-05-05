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Трамп: Байден является самым коррумпированным президентом в истории США

Трамп: Байден является самым коррумпированным президентом в истории США

Джо Байден является самым коррумпированным президентом в истории Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения озвучил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, информирует телевизионная компания NBC News.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Вряд ли Трамп такой  коррупированный.  То, как он поступил с порноактрисой говорит об этом.  Она же занималась своей   профессией. Он ей заплатил.  А как он ли заплатил или его юрист - это их дело. Мы видели в Твиттере как Хантер Байден водит  10-леьних  полуголых девочек, а его отец хватал каждую женщину или девочку, чтобы потискать на прошлых выборах. Так что Хантер в папу пошел. И вообще странно: дама  известной профессии  исполняет свою работу. Ну и что? Можно  хуже о нем подумать, если бы он ей совсем не заплатил  И потом когда это было?  И срок давности потом прошел.
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