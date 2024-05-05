Трамп: Байден является самым коррумпированным президентом в истории США

Ольга Каширина

Вряд ли Трамп такой коррупированный. То, как он поступил с порноактрисой говорит об этом. Она же занималась своей профессией. Он ей заплатил. А как он ли заплатил или его юрист - это их дело. Мы видели в Твиттере как Хантер Байден водит 10-леьних полуголых девочек, а его отец хватал каждую женщину или девочку, чтобы потискать на прошлых выборах. Так что Хантер в папу пошел. И вообще странно: дама известной профессии исполняет свою работу. Ну и что? Можно хуже о нем подумать, если бы он ей совсем не заплатил И потом когда это было? И срок давности потом прошел.