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Царьград

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Следственный комитет задержал молдаванина за покушение на военного

Следственный комитет задержал молдаванина за покушение на военного

В Саратовской области задержан 21-летний гражданин Молдавии за покушение на жизнь русского военного. Подозреваемый признался, что был завербован на Украине и за нападение ему предлагали 70 тысяч долларов.

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