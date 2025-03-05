Модернизация в рамках нацпроекта «Кадры» поможет повысить эффективность региональной службы занятости

<p> В 2025 году комплексная модернизация региональной службы занятости, стартовавшая в рамках национального проекта «Демография», продолжается в рамках федерального проекта «Управление рынком труда» нового нацпроекта «Кадры».
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