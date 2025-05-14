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Хеллибак про 1-3 в серии с «Далласом»: «Я выкладываюсь каждый вечер. Делаю все, что могу. Больно это осознавать, но иногда не хватает одного удачного отскока, чтобы все пошло по-нашему»

Хеллибак про 1-3 в серии с «Далласом»: «Я выкладываюсь каждый вечер. Делаю все, что могу. Больно это осознавать, но иногда не хватает одного удачного отскока, чтобы все пошло по-нашему»

«Джетс» уступили «Старс» на выезде в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:3, 1-3).  У вратаря канадского клуба 5 поражений в 5 гостевых играх в этом плей-офф при 79,2% сэйвов.

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