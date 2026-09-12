В Нальчке провели свадьбу за 100+ млн. рублей. Кто эти люди?

Праздник на широкую ногу: как в Нальчике сыграли свадьбу века с бюджетом за сто миллионов Современный мир шоу-бизнеса и светской хроники регулярно преподносит поводы для бурных обсуждений, но масштабные торжества состоятельных наследников всегда стоят особняком.
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Да как говорил мой дед про 1917 год - ДОВЕЛИ СТРАНУ КИТАЙ БУДЕТ ИНДИЯ БУДЕТ РОССИЮ ПРОДАДУТ КАК СССР
Надзирающие органы сами были гостями.А интересно похороны тоже будут в золотом гробу и костюме от известного дома моды?
А ничего, что нас всех ждут, все те кого обидели, которых уже нет и что самое интересное дождутся.
Всё равно всё сдохнут и за всё ответят, жизнь здесь не конец....
А у « надзирающих органов» не возникают вопросы- откуда у людей берутся такие доходы?! Честным путем таких денег не заработаешь за 10 жизней? Или они « в доле»?!
Да что вы такое говорите !!! Это же все честно заработано своими собственными руками. Это вы не хотите работать и на диване портки просиживаете пока экономика деградирует. Честь и хвала таким героям поднимающим страну с колен , ну и себе чутюлю отщипывающим. (Для простодушных - это сарказм)
В России Красиво Жить---не Запретишь!!!!
А почему не шиковать, еси бюджет выделяемый центром они считают своими кровно заработанными.
Если республика такая богатая, зачем тогда из российского бюджета выделяют по 47 млрд рублей ежегодно? Или как раз из этих денег и играли свадьбу?