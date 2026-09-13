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Боец Галета: военные «Днепра» обезвредили БПЛА ВСУ на Запорожском направлении

Боец Галета: военные «Днепра» обезвредили БПЛА ВСУ на Запорожском направлении

Военнослужащие группировки войск «Днепр» обнаружили и обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа с взведенной боевой частью на Запорожском направлении.

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