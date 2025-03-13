В центре Владивостока обрушился фасад многострадального исторического здания

В центре Владивостока частично обрушился фасад старинного дома «Серая лошадь». В администрации Владивостока корреспонденту PRIMPRESS рассказали, что с момента последнего ремонта старинного здания не прошло и пяти лет, а теперь оно частично огорожено сигнальными лентами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии