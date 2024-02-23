Хет-трик Бучневича принес «Сент-Луису» победу над «Айлендерс»

В чемпионате НХЛ «Сент-Луис Блюз» на своей площадке всухую обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:0. Во втором периоде «Сент-Луис» забил три гола за 32 секунды – 3:0, причем вторую и третью шайбы забросил российский нападающий Павел Бучневич.