Радимов: не верил, что Дзюбу вызовут в сборную России

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал решение тренерского штаба сборной России по футболу вызвать нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу на мартовские товарищеские матчи.
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