Запечённый немецкий картофельный салат.

На свете существует множество картофельных салатов. Самые известные из них — это салат «Оливье» (или всемирно известный «Русский салат»), ирландский колканон, американский картофельный салат и немецкий картофельный салат.
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