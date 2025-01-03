Полицейскими в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении студента, подозреваемого в обмане жителей Самарской и Оренбургской областей

Следователем специализированного следственного отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, Следственного управления УМВД России по городу Самаре предъявлено обвинение местному жителю 2005 года рождения в совершении серии мошенничеств на территории двух областей.