Залужный: Военной угрозы для Украины со стороны России сейчас нет

antifa 2022-02-04T06:14:13+0300 01.01.1970 Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что угрозы военного вторжения России на Украину нет, хотя на сегодняшний день вдоль государственной границы сосредоточено большое количество российской военной техники и личного состава.