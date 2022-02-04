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Залужный: Военной угрозы для Украины со стороны России сейчас нет

Залужный: Военной угрозы для Украины со стороны России сейчас нет

antifa 2022-02-04T06:14:13+0300 01.01.1970 Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что угрозы военного вторжения России на Украину нет, хотя на сегодняшний день вдоль государственной границы сосредоточено большое количество российской военной техники и личного состава.

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