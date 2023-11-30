Российская таможня разворачивает армянские фуры

В последние дни в армянском сегменте соцсетей и СМИ распространяется информация о том, что фуры с сельхозпродукцией из закавказской республики после нескольких дней простоя на международном автомобильном пропускном пункте (МАПП) «Верхний Ларс» возвращаются обратно «из-за препятствий, чинимых российской стороной».