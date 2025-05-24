Экономика Молдавии снова в кризисе из-за роста цен на энергию

Экономика Молдовы не может функционировать на полную мощность, так как последние два года страна переживает затяжной застой, а власти не способны справиться с накопленными трудностями, заявил молдавский экономический аналитик Владимир Головатюк.
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