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Шнякин о «Спартаке» и чемпионстве: «Нужен форвард, гарантирующий 12-13 голов. Угальде хватает лишь на полсезона»

Комментатор Дмитрий Шнякин считает, что « Спартаку » нужен высококлассный нападающий для борьбы за чемпионство в сезоне-2026/27.

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