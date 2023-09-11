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Минобороны показало пуск «Искандера» по командному пункту ВСУ — 565-й день

Минобороны показало пуск «Искандера» по командному пункту ВСУ — 565-й день

Наступивший 565-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием о работе российских ракетных комплексов «Искандер» Западного военного округа по хорошо замаскированному командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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