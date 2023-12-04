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Добрый Мир

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«Прижали к стенке»: Еще одна страна может стать частью России

«Прижали к стенке»: Еще одна страна может стать частью России

Сербия может войти в состав России по результатам референдума. На фоне накаляющейся в регионе обстановки, словно гром среди ясного небо прозвучало заявление первого заместителя руководителя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепа.

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