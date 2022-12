RM 'Still Life (with Anderson .Paak)' Official MV Credits: Director: Bang Jaeyeob (BANGJAEYEOBFILM) Assiatant Director: Nany Kim, Saro Kim, Anna Kim, Hyeji Kim Producer: Min Jae Kim Director of Photography: Jinhyuk Lee Focus Puller: Kang Hong 2nd AC: Seunggyu Ryu DIT : Gunwoo Jeong 3rd AC: Kyungui Hong Robot Arm: Graft Robot Arm Team: Jeewon Sul, Euikwan Kim, Heeyeop Kim, Yongjoon Kim Jimmy Jib Operator: Yoongu Ji Jimmy Jib Assist: Jinho Yoo, Euntaek Bae Gaffer: Doo-soo Choi (DS LIGHT) DS LIGHT: Hyungseok Kim, Yu-jin Jeong, Sangjoon Lee, Minjae Park, Ki-eun Lee, Jin-hyung Park, Seong-ho Lee (generation) Show Light: Sungkeun Ma A&TLIGHT Art Director: Jihye Jung, Jihyun Oh (3846) Art Team: Seungyeon Lee, Jeongeun Seo VFX: SECONDFLOOR VFX Supervisior: Daeyoung Byun 2D Composite Lead: Ayoung Lee 2D Composite Artist: Youngjun Ko, Chea Young Kim 3D/FX Lead: Hyeju Kang 3D/FX Artist: Geoyoung You Project Manager: Seoyun Kim MATCHMOVE Team: Gilyoung Lee, Seonbin Kim, Hyunzu Ji, Segwang Jang 4D GATE CEO: Seokjun Kang 3D Scan Supervisor: Donghyeok Jeong 3D Scan Lead: Sibong Lee, Sujin Kim 3D Scan Artist: Hyunjun Park, Chanhyung Park, Soeun Cho, Jiwoo Jung, Jongchae Youn, Gyeongeun Park DI:LUCID COLOUR Colorist: Jiyun Yeom DI Crew: Somi Na, Suhyeon Bae, Mirim Lee, Jiwon Seo, Eunseo Choi, Hyeonsong Ko DI Producer: Onew Kim Support Team Lead: Kyoungjin Lee Support Team: Hyewon Yang, Seunghee Baek, Jubong Park BIGHIT MUSIC.