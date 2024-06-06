МИД Франции начал угрожать «санкциями» в отношении российских дипломатов в Париже за то, что пресс-секретарь нашего Посольства в эфире французского телеканала BFM TV ответил на просьбу французского же журналиста прокомментировать ситуацию с отправкой на Украину французских военных специалистов в контексте комментария Сергея Лаврова на данную тему в ходе вчерашней пресс-конференции по итогам переговоров в Республике Конго.
Мария Захарова: МИД Франции начал угрожать «санкциями» в отношении российских дипломатов в Париже
Комментарии
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Анатолий Устимов
Вообще-то, последние 200 лет, кроме позора поражений французов, включают и славные для них битвы при Марне, Вердене и Сомме, а также занятие ими Севастополя.
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3 час.
Учебный центр ФПС
Ну что? А у нас только озабоченность , увы!
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1 час.
Т
Татьяна
А наши спортсмены под нейтральным флагом в одних трусах наверное и видимо бочком-бочком пойдут без флага как стадо овец на Олимпиаду в Париж, вот там посмотрят на жалкое шествие российских спортсменов и посмеются, а может с презрением посмотрят, потому что иначе смотреть на это будет невозможно, кто бы что не говорил. В медалях им либо откажут либо вообще не будут их показывать, причем надо всем сказать, что ты не поддерживаешь свою страну, а так сам за себя приехал выступать.И они все равно едут, вот вам и единство в спорте, как и везде. Где все как один за свою родину?
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1 час.
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