Мария Захарова: МИД Франции начал угрожать «санкциями» в отношении российских дипломатов в Париже

Т

Татьяна

А наши спортсмены под нейтральным флагом в одних трусах наверное и видимо бочком-бочком пойдут без флага как стадо овец на Олимпиаду в Париж, вот там посмотрят на жалкое шествие российских спортсменов и посмеются, а может с презрением посмотрят, потому что иначе смотреть на это будет невозможно, кто бы что не говорил. В медалях им либо откажут либо вообще не будут их показывать, причем надо всем сказать, что ты не поддерживаешь свою страну, а так сам за себя приехал выступать.И они все равно едут, вот вам и единство в спорте, как и везде. Где все как один за свою родину?