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ИА Регнум

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Филиппо призвал Европу прекратить поддерживать Украину

Филиппо призвал Европу прекратить поддерживать Украину

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Европу прекратить выделять Украине финансовую помощь и вооружение.

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