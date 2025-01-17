Интра или Индра — славянский праздник, который отмечают 18 января 2025 года Анна ФедороваИнтра, также известный как Индра, Змиулан или Индрик-зверь, — мифологическая фигура, сын богини Земун и Дыя, брат Ящера и его вечный враг.