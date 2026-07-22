Ralph Macchio Talks "The Karate Kid Part II" 40 Years Later, Including The Hilarious Story Behind An Iconic Stunt

Celebrating the 40th anniversary of Part II, we sat down with the Karate Kid himself to reflect on behind-the-scenes stories of the wild stunts, his friendship with the cast, and his thoughts on Daniel and Kumiko's romance.
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