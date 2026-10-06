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ДР Конго в матче с Ямайкой за выход на ЧМ выступила на поле игрока, который не мог играть за сборную. ФИФА не наказала команду (NYT)

ФИФА не стала наказывать сборную ДР Конго из-за того, что команда задействовала на поле футболиста, у которого не было права выступать за национальную сборную.

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