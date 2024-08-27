Организаторы и исполнители теракта на Крымском мосту — за границей. России пришлось привлекать силовиков трёх стран

Дмитрий Гурин

. Кроме того, следствию необходимо ещё установить наличие между организаторами и исполнителями теракта "длительных устойчивых связей и организованного характера взаимодействия"........................ может Бортникову стоит "намекнуть" своим ребятам о фатальности действий всяких ..... и просто тихо "по семейному" помазать заказчикам зеленкой лобики. А если они далековато и плотно сидят так следующи по цепочке, но громко и с "резиновой" оттяжкой. Ожидание смерти, хуже самой смерти!