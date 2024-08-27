Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 577 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрис Хартманис
    По англии шарахнуть для начала…"Русская рулетка"...
  • Maxim
    В этот раз он расскажет, что на лося - упало НЛО👽Рашкин, лось, ава...
  • Георгий Михалев
    Пусть уезжают, мы мастурбеков наймем, они нам быстро все сварганят.Утечка мозгов из ...

Организаторы и исполнители теракта на Крымском мосту — за границей. России пришлось привлекать силовиков трёх стран

Организаторы и исполнители теракта на Крымском мосту — за границей. России пришлось привлекать силовиков трёх стран

Организаторы и исполнители теракта на Крымском мосту 2022 года находятся за границей. Это следует из материалов дела.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
. Кроме того, следствию необходимо ещё установить наличие между организаторами и исполнителями теракта &quot;длительных устойчивых связей и организованного характера взаимодействия&quot;........................ может Бортникову стоит &quot;намекнуть&quot; своим ребятам о фатальности действий всяких ..... и просто тихо &quot;по семейному&quot; помазать заказчикам зеленкой лобики. А если они далековато и плотно сидят так следующи по цепочке, но громко и с &quot;резиновой&quot; оттяжкой. Ожидание смерти, хуже самой смерти!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх