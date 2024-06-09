На калужской трассе попали в ДТП два мальчика на скутере и питбайке

Накануне, 8 июня, около 16:35, на повороте с трассы А-108 на дорогу Митяево - Ильино в Боровском районе 13-летний мальчик на скутере врезался в своего ровесника на питбайкеНакануне, 8 июня, около 16:35, на повороте с трассы А-108 на дорогу Митяево - Ильино в Боровском районе 13-летний мальчик на скутере врезался в своего ровесника на питбайке.
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