Экс-спикер Пелоси призвала молиться за успех США при администрации Трампа

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировала на победу Дональда Трампа на президентских выборах, не поздравив республиканца, но призвав молиться за успехи страны при его администрации.
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