На форуме «Вся Россия – 2023» обсудили вопросы цифровой безопасности

Как обокрали любимую бабушку, зачем ваш робот-пылесос следит за вами через свою камеру, почему надо «обновлять» свой телефон, даже (не побоюсь этого слова) – роутер, на медиа-форуме «Вся Россия» рассказал Евгений Ярыгин, директор PR-агентства Raven Agency, специализирующего на кибербезопасности.