«Чаепитием с Горьким» завершился проект «Гостиная в саду мечтателей»

Закрытие проекта «Гостиная в саду мечтателей» состоялось 31 августа в Нижнем Новгороде. В течение всего лета в «Заповедных кварталах» в саду собирались любители живой музыки, литературы и кино, чтобы обмениваться опытом и расширять знания о деятельности нижегородских творцов прошлого и современности.