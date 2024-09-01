«Чаепитием с Горьким» завершился проект «Гостиная в саду мечтателей»

Закрытие проекта «Гостиная в саду мечтателей» состоялось 31 августа в Нижнем Новгороде. В течение всего лета в «Заповедных кварталах» в саду собирались любители живой музыки, литературы и кино, чтобы обмениваться опытом и расширять знания о деятельности нижегородских творцов прошлого и современности.
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