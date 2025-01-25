Треть россиян потратили до половины бюджета на новогодние праздники

Исследование показало: 32% русских израсходовали 10-25% бюджета на новогодние праздники, 28% потратили до 50%.
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