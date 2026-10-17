Астрономы впервые обнаружили звезду, которая казалась бы глазу зеленой. Этот феномен стал возможен благодаря изучению белого карлика.
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