Кейт Миддлтон пропустит пасхальную службу из-за рака

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон пропустит пасхальную службу из-за болезни. Король Великобритании Карл III примет участие в воскресной пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце, несмотря на недавний диагноз и лечение от рака.
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