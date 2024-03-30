Кейт Миддлтон пропустит пасхальную службу из-за рака

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон пропустит пасхальную службу из-за болезни. Король Великобритании Карл III примет участие в воскресной пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце, несмотря на недавний диагноз и лечение от рака.