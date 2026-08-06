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Царьград

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Зиму Киев не переживёт. Отсюда и заявления Зеленского об "окончании войны"

Зиму Киев не переживёт. Отсюда и заявления Зеленского об "окончании войны"

После удара по Киеву стало ясно: тыловая инфраструктура Украины в катастрофическом положении. По данным Минобороны, поражена фактически вся центральная логистика — склады, сортировочные центры и узлы производства БПЛА, включая «МЛП-Чайку», «Новую почту», «Эпицентр» и терминалы в Броварах.

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