Песков опроверг слухи о планируемом «сенсационном заявлении» Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 3 января, что распространяемые в Telegram-каналах публикации о якобы готовящемся в ближайшие дни «сенсационном заявлении» президента России Владимира Путина по мировой безопасности не соответствуют действительности.