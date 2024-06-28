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4 ошибки при похудении: чего не стоит делать, чтобы сбросить 5 кг

4 ошибки при похудении: чего не стоит делать, чтобы сбросить 5 кг

4 ошибки при похудении: чего не стоит делать, чтобы сбросить 5 кг Алёна Юрьева Похудеть на 5 килограмм может показаться легкой задачей, но как утверждает известный тренер по фитнесу Эмили Керли, многие люди делают ошибки, стремясь достичь этой цели.

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